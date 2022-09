Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è "costretto" a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp assetata di punti, cercano il colpo grosso a Marassi. Non sarà facile, perché come detto la truppa di Giampaolo ha bisogno disperato di fare risultato. Rischia anche il tencico, che con due punti in cinque partite per il momento ha salvato la panchina, ma la pazienza sta per finire. Milan che invece vuole riprendere il Napoli (vittorioso 1-0 sullo Spezia) in attesa dell'Atalanta. Si parte alle 20,45. Arbitra Fabbri.

Segui la diretta di Sampdoria-Milan

Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo . Allenatore: Giampaolo.

Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.