14' Francia compatta nella propria metà campo, la Spagna palleggia ma adesso non riesce a trovare spazio.

11' Taglio di Sarabia, che riesce anche ad arrivare alla conclusione. Facile la parata di Lloris.

7' Palla geniale di Pogba, che trova Benzema alle spalle della difesa spagnola: l'attaccante del Real Madrid salta Unai Simon, ma non calcia. Si allarga e poi cerca di mettere in mezzo. E l'azione sfuma. Ma il tocco del centrocampista del Manchester United è clamorosa.

5' Primi minuti di studio tra le due squadre. Spagna in possesso palla, Francia che cerca di recuperare la sfera andando a pressare nel momento in cui gli uomini di Luis Enrique s'avvicinano alla metà campo.

1' Iniziata la finale di Nations League a San Siro.

La giovinezza e l'esperienza. La voglia di iniziare un ciclo vittorioso e il bisogno di riconfermarsi dopo il tonfo agli Europei (e dopo aver vinto alla grandissima i Mondiali in Russia del 2018). Spagna-Francia non è solo la finale di Nations League, in scena oggi a San Siro, a Milano, alle 20:45, non è solo un trofeo - l'ennesimo e quello che manca - da esibire in bacheca, è uno scontro tra mentalità diverse, moduli tattici differenti e due commissari tecnici, Luis Enrique e Didier Deschamps, che di coppe alzate al cielo ne sanno qualcosa. Tra Covid, per Adrien Rabiot, e qualche dubbio, ecco le formazioni ufficiali della supersfida del Giuseppe Meazza.

SEGUI LA DIRETTA DI SPAGNA-FRANCIA

Spagna-Francia, le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Rodri; Sarabia, Torres, Oyarzabal. Ct. Luis Enrique

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe; Pavard, Tchouameni, Pogba, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct. Deschamps

Dove vederla in tv e diretta streaming

Spagna-Francia, in programma oggi, domenica 10 ottobre alle ore 20:45 a San Siro, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. In streaming invece sarà possibile seguirla tramite RaiPlay