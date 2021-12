VENEZIA - La Juventus, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita al Venezia nel 17° turno del campionato di Serie A. "Vestita da pronviciale" come richiesto dal tecnico Allegri, la Juve vuole provare a confermare i passi da gigante europei anche in Italia. Il Venezia, dal canto suo, proverà a fermare i bianconeri in un match attesissimo in Laguna dopo il ritorno nella massima serie.

Segui Venezia-Juve in diretta

Dove vedere Venezia-Juventus

La partita tra Venezia e Juventus è in programma alle ore 18 a Venezia e sarà visibile su Dazn. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire Venezia-Juve sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su televisori collegati ad un TIMVISION BOX, una console Playstation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Venezia-Juventus sarà visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, e ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Venezia-Juve, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Modolo, Caldara, Haps; Ampadu, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri