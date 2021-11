Young Boys-Atalanta live dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Gasperini, per sperare di andare avanti, deve battere stasera lo Young Boys. Con tre punti, la Dea, si giocherebbe tutto nell'ultima partita del girone, quando al Gewiss ospiterà il Villarreal. Ma tutto o quasi passa dalla gara in Svizzera. Lo sa il tecnico nerazzurro, che manderà in campo la miglior formazione possibile affidandosi inizialmente a Zapata lì davanti. Panchina per Ilicic, al quale verrà preferito Malinovskyi. La truppa di Wagner in casa è ostica, e ha già battuto il Manchester United. Servirà la migliore Atalanta.

SEGUI LA DIRETTA DI YOUNG BOYS-ATALANTA

Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Riedere. All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il match che vedrà impegnata l'Atalanta sul campo dello Young Boys verrà trasmesso in diretta su Sky. I canali sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In streaming sarà possibile seguirla anche su Sky Go. La partita di questa sera sarà possibile seguirla anche su Mediaset grazie a Infinity+: dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app, a seconda del dispositivo con il quale si effettua l'accesso.