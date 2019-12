Diritti tv, Premier League irraggiungibile: l'Huddersfield ha incassato più della Juve...

Il Liverpool è la squadra che ha incassato di più dai diritti tv nazionali. Lo rende noto "calcio e finanza" che ha preso in analisi 15 società, cinque ciascuna per Premier League, Liga e Serie A. I Reds hanno incassato 172,8 milioni di euro, alle loro spalle Manchester City (171,1) e Chelsea (165,6). Gli unici club a tenere il ritmo delle big inglesi sono Barcellona e Real Madrid: al netto dei pagamenti per la solidarietà, infatti, i blaugrana hanno incassato 154,8 milioni di euro nella scorsa stagione, mentre il Real Madrid 144,8 milioni. L'Atletico Madrid che è l'unica altra spagnola oltre quota 100 con ricavi per 110,9 milioni, mentre il Siviglia non va oltre quota 74,5 milioni.



Più lontane le squadre italiane. La Juventus è il club in Serie A che ha incassato di più, nonché l'unica società che supera la tripla cifra con 100,2 milioni di euro (10 milioni in meno rispetto al 2017/18 per effetto della nuova Legge Melandri): in attesa dei dati del Napoli (che non ha ancora reso noto il bilancio), dietro i bianconeri nell'ultima stagione in termini di ricavi si sono piazzate Milan (87,3 milioni), Inter (87,2 milioni), Roma (79,3 milioni) e Lazio (61,8). Addirittura, l'Huddersfield, ultimo club per ricavi in Premier, ha ricevuto quasi 10 milioni in più dei bianconeri (109,5 milioni di euro) nello scorso campionato. Ultimo aggiornamento: 20:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA