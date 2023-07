Serie A, domani il sorteggio dei calendari: tutti i criteri

La nuova stagione della Serie A 2023-24 si prepara a partire. Domani, a partire dalle ore 12, il sorteggio del calendario per il prossimo campionato e giovedì in edicola con Il Mattino una pagina dedicata a tutte le gare della prossima stagione.

La Lega ha stabilito i parametri per la sua formazione. Così come avvenuto in occasione della stagione 2022-23, la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le squadre della stessa città o della stessa regione (come Napoli e Salernitana). Nella prima, nella seconda e nella 38a giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6a giornata) e nella giornata che lo precede (5a giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby, che non sono possibili nella 19a giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti. Le società partecipanti alla Champions non si incontrano tra loro né incontrano le club a Europa League o Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa.