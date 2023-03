Al via le Final Four di A2: Sala Consilina vs Cagliari

È tutto pronto per la Final Four di Coppa Italia di serie A2. Nel Pala Sport di San Rufo (Salerno) sede scelta dalla Divisone di calcio a 5 vanno in scena a partire da domani mattina le semifinali della manifestazione tricolore riservate alle squadre Under 19 e serie A2.

Nel centro valdianese che ospita le gare casalinghe dello Sporting Sala Consilina, c'è fermento per questo evento di grande prestigio per il club ma per tutto il mondo che gravita intorno al Futsal. La Kermesse si apre con le gare riservate alla U.19. Il primo match è in programma alle ore 11 e vedrà di fronte Roma e Aosta, alle 14 l'altra semifinale opporrà Villaurea alla Lazio.

Nel pomeriggio spazio alla serie A2 alle 17 si affrontano Lido Ostia e Cesena, mentre alle ore 20 è la volta del Sala Consilina che se la vedrà con il Cagliari. Le vincenti si contenderanno il trofeo tricolore nella giornata di domenica, alle 18.15 si gioca la finale dell'U.19 alle 20.45 quella della serie A2. L'ingresso agli incontri è gratuito ma potranno esserci soltanto 700 spettatori. Le semifinali saranno trasmesse da Futsal Tv, mentre le finali saranno seguite dalle telecamere di Sky.