Donnarumma e Insigne, che ombre per Mancini alla vigilia dei playoff

In Francia lo hanno battezzato il becchino del Psg. Povero Donnarumma: Neymar è stato persino costretto a pubblicare la loro chat privata per smentire la rissa nello spogliatoio del Bernabeu. Ma chi se ne importa se hanno bisticciato: Roberto Mancini deve aver avuto uno di quei bruciori di stomaco che non vanno via neppure con dosi massicce di Maalox a vedere il disastro provocato dal portiere di Castellammare contro il Real Madrid e pensando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati