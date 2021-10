Donnarumma, notte da incubo ma Mancini: «Sconfitta ci dà forza»

Una serata da dimenticare per Donnarumma, la serata del suo ritorno a San Siro dopo l'addio al Milan in estate e il punteggio negativo per l'Italia passa quasi in secondo piano. L'accoglienza per Gigio era stata tutt'altro che familiare. Il suo pubblico, quello che per anni lo ha sostenuto e incoraggiato, lo ha accolto tra i fischi e non solo. Già durante la marcia di avvicinamento allo stadio di Milano alcuni tifosi si aggiravano con un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati