Donnarumma, lite con la giornalista: «Mio errore? E quando l'ho fatto?»

Sarà un 2-5 difficile da dimenticare quello che l'Italia ha subito in Germania nel quarto incontro di Nations League. Soprattutto per Gigio Donnarumma, autore di un errore sul pokerissimo tedesco, un assist agli avversari che è capitato anche in altre occasioni al numero uno della nazionale italiana e del Paris Saint Germain.

E proprio questo è il tema dibattuto nell'intervista flash realizzata da Rai Sport al termine del match. La bordocampista Tiziana alla chiede dell'errore, poi fa notare a Donnarumma che non è la prima volta per lui: «Quando è capitato? Quando? Contro il Real Madrid in Champions? Se chiedi questo è perché vuoi fare polemica» risponde il portiere stizzito «Io stasera parlo per la squadra, ci metto la faccia. Tutti abbiamo fatto male, dovremo tornare a settembre e dimostrare che non siamo questi. Vi piace parlare sempre dei miei errori, io mi prendo le mie responsabilità da capitano, va bene così».