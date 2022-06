Donnarumma, lite con un tifoso dopo Inghilterra-Italia: «Co****ne»

Una parola di troppo che stavolta proprio non è andata giù. Gigio Donnarumma risponde a un tifoso all'uscita dello stadio Molineux dopo il match della nazionale italiana contro l'Inghilterra finito 0-0 nell'ultima sfida di Nations League, il tutto registrato dagli smartphone degli altri presenti.

Dopo l'ennesima offesa arrivata da un tifoso in attesa all'uscita dall'impianto inglese, il portiere napoletano non ci ha visto più: avviato verso il bus azzurro, ha fatto dietrofront per affrontare faccia a faccia il coraggioso fan. «Sto co****ne», si legge chiaramente dal labiale di Donnarumma che ha poi approfittato per firmare qualche autografo con i tifosi prima di andar via.