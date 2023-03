Donnarumma, messaggio per Napoli: «Che emozione casa mia»

Non è andata come ci si aspettava, ma Gianluigi Donnarumma manda un messaggio a Napoli dopo la gara della nazionale italiana di Mancini al Maradona contro l'Inghilterra: «Tornare nella mia Napoli con la maglia azzurra è sempre un'emozione unica. Grazie, grazie davvero per il vostro affetto e il vostro calore. Ripartiamo dal secondo tempo. Da un gruppo straordinario che riesce sempre a rialzarsi e a reagire» ha scritto Donnarumma ai fan sui social.