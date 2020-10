Gigio Donnaruma sceglie Instagram per salutare e tranqullizzare i suoi fans. «Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!».

«Agli altri - ha aggiunto nel posto in cui è ritratto con il pollice alzato - ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan»

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA