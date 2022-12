Donnarumma ritrova Balotelli da Peppe Iodice e sul palco c'è anche Pia

Gigio Donnarumma e Mario Balotelli di nuovo insieme, stavolta però fuori dal campo. I due ex milanisti si sono ritrovati ieri sera sul palco del Peppy Night, show televisivo presentato dal comico Peppe Iodice.

Mario e Gigio si sono incontrati proprio addosso la maglia del Milan, diversi anni fa. L'ex attaccante della nazionale italiano era in queste ore in città per il compleanno della figlia napoletana Pia, salita proprio sul palco con lui.