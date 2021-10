Donnarumma, ai fischi dei tifosi risponde con un tatuaggio...del Milan

Ai fischi di San Siro Gianluigi "Gigio" Donnarumma risponde così: un bel tatuaggio con lo stemma del Milan. Il portiere ora al Psg, e per questo motivo subissato dai buu nella partita tra Italia e Spagna di Nations League, in un'intervista alle Iene ha promesso che trasformerà il tattoo rimovibile, fatto dall'inviato del programma satirico nel suo avambraccio, con uno permanente.

Ma nello specifico, come è stata strappata la promessa al campione della nazionale italiana? Raggiunto da Alessandro Onnis, Donnarumma ha parlato subito di quanto successo nei giorni scorsi, e anche della sua esperienza Oltralpe, a Parigi. Il francese lo sta studiando, ha detto, ma ciò che per lui conta è "fare pace" con i tifosi del Milan. E quindi, dopo aver mostrato il suo tatuaggio, fatto in memoria della vittoria azzurra di Wembley, si è fatto fare anche un altro disegno: lo stemma rossonero.

«C’è un po' di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Sempre cuore rossonero!», ha risposto a Onnis. E ai tifosi: «Gli vorrò sempre bene».