Doping, Russia ai Mondiali di calcio con una squadra neutrale

Ultimo aggiornamento: 19:13

La nazionale di calcio russa non potrà partecipare ai Mondiali del 2022 sotto la bandiera russa ma solo «su base neutrale» a causa delle sanzioni imposte a Mosca per quattro anni per il doping: lo ha dichiarato il presidente del Comitato di controllo della conformità dell'agenzia antidoping mondiale Wada, Jonathan Taylor. Lo riporta la Tass.LEGGI ANCHE --> ​Doping, Russia esclusa per quattro anni da Olimpiadi e Mondiali. Mosca: «Una tragedia, nessuna chance in appello»