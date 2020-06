Dybala: «Rinnovo con la Juve? Per ora non c'è nulla»

«Ho ancora un anno e mezzo di contratto: non è tanto, ma per il momento non c'è nulla con la Juve per quel che riguarda il rinnovo». Così Paulo Dybala ai microfoni della CNN. «Sono felice qui, ma dipende dalla Juve - continua -. L'anno scorso sono rimasto: mi avevano cercato Manchester United, Tottenham e Psg, ma sono rimasto per non lasciare un brutto ricordo dopo la stagione negativa. Il Barça è un club straordinario, con Messi ancora di più, ma anche la Juve è una grande squadra. Qui ho la fortuna di giocare con Buffon e Ronaldo». Ultimo aggiornamento: 11:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA