Dybala accelera in vista del Bayer Leverkusen: oggi era a Trigoria nonostante il giorno libero

Paulo Dybala vuole esserci contro il Bayer Leverkusen. Ha trascorso la mattinata a Trigoria nonostante De Rossi abbia concesso il giorno libero (c'erano anche Llorente e Celik). Ha svolto le terapie utili al recupero a seguito degli esami strumentali che ieri non avevano evidenziato lesioni all’adduttore sinistro. Lo stop durante Roma-Juventus aveva messo in allarme il tecnico che lo ha sostituto all’intervallo per preservalo. Domani sarà già vigilia e Dybala punta a svolgere l’intero allenamento con il gruppo, sarà poi l’allenatore a valutare se utilizzarlo o meno in Germania, pianificando una staffetta in vista della gara contro l’Atalanta determinante in ottica qualificazione in Champions.

Roma, volata Champions a peso d'oro. De Rossi cerca (prima) l’impresa con il Bayer, ma dovrà gestire i muscoli di Dybala

La finale di Dublino appare distante perché recuperare due gol al Leverkusen, che non perde in Coppa da un anno, è un’impresa complicata.

In campionato, invece, dopo i due pareggi contro Napoli e Juventus, l’unica possibilità per essere sicuri di un posto in Champions è non perdere più fino alla fine della stagione. Dunque, se Dybala non dovesse farcela giovedì, potrebbe toccare a Baldanzi che ha dato buone impressioni domenica scorsa con la Juventus. Sta bene Lukaku così come El Shaarawy. A centrocampo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in difesa tornerà Mancini accanto a Ndicka. Sulla corsia di destra Celik (Kristensen è fuori lista), su quella di sinistra Spinazzola.