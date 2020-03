«Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi, un saluto a tutti». L'annuncio arriva da Paulo Dybala sulla sua pagina Facebook e viene rilanciato anche dal sito ufficiale della Juventus: è il terzo caso di contagio da Coronavirus in casa bianconera, dopo Rugani e Matuidi.



