Dybala sul futuro: «A nessuno piace arrivare sesti, sono curioso di scoprire altri campionati come la Liga e la Premier»

«L'Italia mi ha dà tutto. Sarebbe difficile lasciare, ma ovviamente c'è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League». Paulo Dybala parla del suo futuro e apre alle possibilità di lasciare la Roma. D’altronde la clausola rescissoria che si attiverà a luglio di 13 milioni per i club esteri lo mette sul mercato a costi accessibili. L’unico grande punto interrogativo restano gli infortuni che minano la sua continuità: «Sono in Italia da quasi 12 anni e sto vivendo un momento incredibile. È difficile per me vedermi lontano dall'Italia perché sono diventato un uomo qui. Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di migliorarmi in campo e fuori. Ho cambiato molte persone nel mio staff: il mio personal trainer, il nutrizionista, lo psicologo. Tutto per migliorarmi in campo e in allenamento, mi sono sentito bene quest'anno», le sue parole a The Athletic.

Roma, tutti sotto esame. De Rossi criptico su Dybala: «Dire oggi che resta è un boomerang»

Da quando è arrivato De Rossi in panchina è riuscito a garantire più continuità, ma ha saltato le due partite più importanti della stagione contro Bayer Leverkusen (il ritorno) e Atalanta: «A nessuno piace arrivare sesti.

Avevamo una squadra per fare meglio di così. Abbiamo giocato molto bene ma alla fine siamo arrivati sesti e non sono soddisfatto. Avremmo potuto fare di più. De Rossi adora l'Argentina, è ancora molto legato al Boca Juniors e a quel mondo. Sono sicuro che vorrà tornare lì per allenare. Vediamo cosa accadrà. Spero che lui possa avere una carriera di successo come allenatore e che possa rimanere a lungo in Europa per vincere trofei, costruire grandi squadre e continuare a fare quello che sta facendo. Se lo merita».