Dybala: «Ronaldo e Messi? Non so scegliere, ecco perché»

Difficile scegliere tra Ronaldo e Messi, se ti chiami Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus si raconta in diretta Twitch a Ibai Llanos. “Ronaldo e Messi sono diversi, non saprei scegliere. Uno dà qualcosa in più da un punto di vista, l’altro da altri. Sarebbe difficile scegliere per questo. A Ronaldo non piace mai perdere, e quando capito per i due/tre minuti successivi è intrattabile. Messi alla Juve? Ne hanno parlato ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo. Io con lui e Cristiano? Ho avuto molta fortuna in questi anni e ora con Ronaldo ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol in maglia Juve. A me manca un gol e a lui 3. La sua carriera è unica e credo che Messi resterà al Barcellona. Ronaldo è ossessionato dalla vittoria; in allenamento, e in tutto quello che facciamo”.

DIFFICOLTA’ - “Abbiamo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, e già vinto la Supercoppa. Ovviamente è un anno negativo perchè manca lo Scudetto, lo vincerà l’Inter, noi siamo abituati sempre a vincere. E’ un anno diverso, abbiamo cambiato tanto, l’allenatore, tanti calciatori, abbiamo tanto giovani. Faremo meglio il prossimo anno, imparando dai nostri errori”.