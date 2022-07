Eccolo Dybala. Sorridente, spigliato, con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. L'argentino è sbarcato da poco a Faro, dopo un volo di 2 ore e 45 minuti partito da Torino alle ore 9. Accompagnato da un silente Tiago Pinto, l'argentino si è detto «felice» di aver accettato la proposta giallorossa. E poi, all'inevitabile domanda se è pronto a vestire la maglia numero 10 di Totti, inizialmente non ha risposto. Incalzato dai giornalisti, accompagnando le parole con un largo sorriso, si è lasciato scappare in un secondo momento una frase sibillina: «Sarà una sorpresa». Intanto la sorpresa più bella l'hanno regalata i Friedkin ai tifosi giallorossi. Il blitz notturno che ha portato alla fumata bianca è andato in scena a cena. Pinto si è intrattenuto a tavola per oltre due ore sia con l'agente Antun che con il responsabile marketing del calciatore, Novel, e ha dovuto alzare la prima offerta di 5,5 milioni, arrivando a quota 6, sulla falsariga dei contratti già siglati un anno fa da Pellegrini e Abraham (4,5 più bonus). In cambio, l'argentino ha ottenuto di inserire nel contratto una clasuola rescissoria intorno ai 20 milioni. La Roma ha ufficializzato l'intesa questa mattina. Adesso è il momento della... Joya. In tutti i sensi. Difficilmente l'argentino debutterà già domani contro lo Sporting Lisbona. Probabile, però, che Mourinho - ad Albufeira con tutta la squadra in attesa di dargli il benvenuto - possa regalargli uno scampolo di gara contro il Nizza, sabato 23, ultimo giorno di ritiro. La Roma scenderà in campo contro il club francese (ore 20 italiane, diretta Dazn) per poi far rientro in nottata con un volo charter a Roma. E con un Dybala in più.