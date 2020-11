TORINO - La passione per gli scacchi e l’arte, la frustrazione per chi sminuisce il virus che l’ha colpito qualche mese fa. Paulo Dybala si confessa a Vanity Fair, in attesa di un rinnovo di contratto con la Juventus che non arriva. “Il coronavirus l’ho avuto, e ritengo che i negazionisti abbiano lo stesso valore intellettuale dei terrapiattisti. Non fatemi aggiungere altro. Le mie follie fuori dal campo? Soltanto sfiorate. Una maglia di Del Piero, all’asta, mi è sfuggita per un soffio. E una di Maradona indossata in una partita contro il Brasile, che qualcuno ha accettato di pagare più di me. Se comprerei la statua del suo piede sinistro che stava facendo costruire Maradona prima del ricovero? Per 20mila euro subito. Nel mio lavoro cerco sempre di avere obiettivi a corto raggio, perché sono i più facili da raggiungere. Gli scacchi? Me la cavo bene. Fino all’età di 18 anni ho anche partecipato a diversi tornei nella mia città, Cordoba. La mia fidanzata Oriana riesce a farmi aprire e vedere ogni giorno le cose in modo diverso. Se la sposerò? Più avanti. Mi sono appassionato a questa scultura di Richard Orlinski e l’ho acquistata. Ma non sono un collezionista d’arte, è stato il mio unico investimento”.



