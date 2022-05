La suggestione Paulo Dybala alla Roma continua a infiammare la Capitale. L'idea dell'arrivo del fantasista argentino in giallorosso, dopo aver lasciato la Juventus da svincolato, al momento resta solo un sogno. Ad alimentarlo però ci sono le parole di Francesco Totti presente a San Siro, insieme allo stesso Dybala, per l'Integration Heroes Match, incontro di beneficenza organizzato da Samuel Eto'o che nasce con lo scopo di rilanciare l'impegno contro ogni forma di discriminazione.

Totti: «La 10 a Dybala? Io gliela darei»

«Dybala? Qualche consiglio glielo posso pure dare - ha detto Totti all'arrivo allo stadio - Dargli la maglia numero 10 della Roma? Se dipendesse da me volentieri, ma non dipende da me. Dipende pure da lui, magari si prende un altro numero», ha aggiunto l'ex Capitano giallorosso. Dybala resta quindi al centro del calciomercato in Italia. L'Inter, tramite l'ad Beppe Marotta, sta cercando di stringere i tempi per portarlo in nerazzurro, ma la Roma spera ancora di convincere l'argentino a scegliere la Capitale.

Dybala alla Roma, la quota dei bookmakers

Con la partita di Firenze è finita ufficialmente l'avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L'argentino ora dovrà scegliere con chi ripartire in vista della prossima stagione e negli ultimi giorni è sempre più convinto il pressing della Roma sul giocatore, tanto da far scendere in campo anche Francesco Totti che ha già dichiarato l'intenzione di convincerlo a vestire la maglia giallorossa. Secondo il bookmaker inglese Stanleybet, però, la formazione di mister Mourinho, proposta in quota a 2,50, deve guardarsi dalla corte dell'Inter, in quota a 1,85, da diversi mesi a caccia della «Joya». Più attardate il Tottenham di Antonio Conte e l'Atletico Madrid, a 8, mentre un futuro ancora in Serie A, ma con i neo campioni d'Italia del Milan, si gioca a 10. Vale 15 volte la posta un'esperienza nel Manchester United, in piena ricostruzione dopo l'arrivo di Erik ten Hag, sale a 25 un approdo al PSG, al completo in avanti grazie al faraonico rinnovo di Mbappè, mentre sono molto remote le possibilità, Real Madrid e Barcellona, fissate entrambe a 35, per Dybala a caccia di un progetto in cui possa sentirsi indispensabile per la sua nuova squadra.