Edin Dzeko sta bene e giocherà in nazionale mercoledì contro la Finlandia. Il bosniaco aveva accusato un problema muscolare dopo la partita contro il Napoli persa dalla Roma 2-0, ma è partito ugualmente con la nazionale. L’attaccante nella giornata di oggi ha effettuato una risonanza magnetica a Helsinki in cui non sono stati evidenziati problemi e che di fatto ha dato il via libera al tecnico Petev per utilizzarlo nel match valido per la qualificazione ai Mondiali in Qatar: «Sto bene e sono pronto per domani», ha detto Edin. L’attaccante ha poi commentato il match in conferenza stampa: «Non ho bei ricordi della Finlandia perché con loro abbiamo perso una partita cruciale per le qualificazioni. È una squadra compatta che gioca in contropiede». La Bosnia affronterà sabato 27 il Costa Rica e mercoledì 31 la Francia.

Ultimo aggiornamento: 17:43

