Edin Dzeko è risultato negativo al tampone e potrà riprendere ad allenarsi con la squadra. Il bomber giallorosso ha dato l’annuncio attraverso Instagram: «Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma». L’attaccante in giornata si sottoporrá alla visita di idoneitá e poi comincerà ad allenarsi con la squadra in vista delle trasferte in Romania contro il Cluj e quella di domenica con il Napoli. Edin era risultato positivo al Covid venerdi 6 novembre, ha accusato alcuni sintomi ma nel giro di pochi giorni ha riacquistato le forze e si è continuato ad allenare nella sua villa a Casal Palocco. Restano ancora positivi Kumbulla, Fazio e Santon.

Finalmente negativo! 🙏🏻💪🏻

Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma 💛❤️ pic.twitter.com/cgIRNgmSRY — Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020

