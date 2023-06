È cilentano il nuovo ds della Juventus Giovanni Manna

In casa Juventus in attesa che si risolva la questione Giuntoli, che è legato al Napoli per un'altra stagione, il club binconero ha deciso di nominare nel ruolo di Direttore Sportivo Giovanni Manna, anche se questo non pregiudica l'arrivo dello stesso Giuntoli. Manna, che arriva dalla Juventus Next Generetion, è cilentano, infatti è nato a Vallo della Lucania, 35 anni fa e i suoi familiari risiedono a Gioi Cilento nella frazione Cardile.

Prima di arrivare nel club bianconero ha mosso i primi passi come Club Manager a Forlì, poi ha lavorato in Svizzera prima con il Chiasso, sempre come team manager, e successivamente con il Lugano dove è diventato direttore sportivo.

Proprio con la formazione svizzera ha conquistato il terzo posto e l’accesso all’Europa League.

A dare notizia del nuovo incarico per il dirigente cilentano è stato l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino: «Manna prenderà in mano la responsabilità e il mercato che ci aspettano nei prossimi mesi. A Calvo andrà una parte più manageriale in relazione all’azienda come garante di tutti gli aspetti di perimetro economico della parte sportiva. Giuntoli? Ha ancora un anno di contratto con il Napoli, quindi non commento ulteriormente. Abbiamo bisogno di punti fermi». La notizia della nomina di Giovanni Manna, in questo prestigioso ruolo è stata salutata con piacere nel piccolo centro cilentano.