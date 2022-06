E' già estate di sport a Ischia Cannavaro e Savoldi ospiti al Tropical

Parata di stelle del calcio a Ischia in questi giorni. Da Savoldi a Carnevale, sembra essere tornati alle grandi estati degli anni '80 quando i campioni del calcio decidevano di trascorrere le vacanze nella splendida isola. Ieri pomeriggio, in una specie di salotto del calcio, Beppe e il figlio Gianluca, Andrea Carnevale, Magoni, Altomare e altri calciatori che sono stati protagonisti del Napoli, sono stati al Centro Termale Tropical dove ad accogliergli c'era Franco Porzio, presidente di Acquachiara e oro olimpico del 1992, ma da qualche mese anche gestore della storica struttura che si affaccia su Sant'Angelo e che sta tornando all'antico splendore. Savoldi è stato anche in visita al murale dei campioni del Napoli, allestita alla stazione Eav della Mostra, dove è stato accolto dal presidente De Gregorio e dal direttore Sposito. Sarà una settimana piena di eventi e di inviti per le stelle azzurre, con il club Napoli Forio ad aver voluto organizzare questo straordinario incontro.