E-Sports, compleanno al Romics per la GL17CH di Ciro Immobile

Un punto di riferimento nel panorama degli e-sports italiani. Una grande realtà virtuale, ma anche tangibile, che offre intrattenimento video-ludico agli utenti e opportunità di lavoro ai giovani talenti.

La GL17CH, azienda multigaming di cui Ciro Immobile è co-founder insieme al fratello Luigi e agli amici Lorenzo e Carlo, ha festeggiato in settimana il suo primo anno di vita. Giovedì sera il brindisi con tutto il team per celebrare i traguardi raggiunti e guardare con entusiasmo al futuro. C'era anche Ciro, che domani giocherà contro il Genoa in trasferta, mentre alla Fiera di Roma la sua squadra di gamers sarà ancora impegnata allo stand allestito al Romics, una delle più prestigiose rassegne internazionali sul fumetto, animazione e videogiochi.

Streaming dei contenuti legati ai video-giochi, organizzazione e gestione degli eventi del settore, scoperta, formazione e inserimento di giovani talenti, avvalendosi di nuove figure professionali come i pro-player e content creator. Questo e molto altro è la GL17CH, che con la creazione di un palinsesto quotidiano su Twitch e i profili sui social network ha dato vita ad una community che ha l'opportunità di interagire direttamente con Ciro Immobile.

Capita, infatti, che il capitano della Lazio e campione d’Europa con l’Italia nel 2021 partecipi alle trasmissioni live sul canale, coinvolgendo migliaia di persone. Un modo per aumentare il dialogo con i tifosi, essere più vicino ai gamers e rafforzare quel messaggio di inclusione, rispetto, integrità, fair play e benessere, a cui la GL17CH si ispira.