Ecco la nuova Champions 2023 da Avellino in partenza per Nyon

L'appuntamento ufficiale è per il 25 agosto, quando ci saranno i sorteggi dei gironi e si conosceranno anche i nomi di tutti i partecipanti alla prossima Champions League. Intanto, però, il primo passo dell'edizione 22/23 è stato compiuto: il trofeo, realizzato come al solito dalla Iaco Group della famiglia Iacovacci, è stato ultimato e inviato nella sede svizzera della Uefa. Per essere esposto nel giorno del sorteggio. Il sogno dei desideri di tutte le big d'Europa è stato fino a poche ore fa nelle mani di Igino e Alberto Iacovacci, rispettivamente presidente e Ceo della Iaco Group. Ogni anno ne viene realizzata una nuova, quella precedente è nella bacheca del Real Madrid, nel tradizionale museo del Bernabeu.

Il ceo Alberto Iacovacci racconta: "La realizzazione della Coppa della Champions League rappresenta la ciliegina sulla torta per la nostra azienda, che continua nel suo percorso di crescita a livello internazionale. C’è tanto orgoglio ma anche la consapevolezza che dietro ogni trofeo, ci sia uno straordinario lavoro di squadra, esaltato dalla capacità e della professionalità di tutte le componenti. La Champions League è un sogno per ogni club. Tutti vogliono alzare la Coppa. Nel nostro piccolo, possiamo dire di aver realizzato un sogno ma non vogliamo fermarci perché ogni giorno ci mettiamo in discussione con l’obiettivo di raggiungere sempre il top". La Coppa è alta 74 cm e pesa circa 10 kg. È realizzata in argento con bagno galvanico in oro bianco e lucidata interamente a mano. La finitura dell’interno è in oro 24 carati. Le lettere sono coniate e montate singolarmente sul fronte del trofeo. La Coppa è stata forgiata da maestri cesellatori argentieri che nella sede di Vicenza hanno impiegato 325 ore di lavoro per la completa realizzazione.