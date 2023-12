Ecocity Genzano - Sala Consilina 2-2

Lo Sporting Sala Consilina porta a casa un prezioso punto dal Palacesaroni di Genzano contro l'Ecocity al termine di un match davero entusiasmante che ha gartificato gli spettatori presenti nell'impianto laziale. Fabio Oliva, tecnico dei gialloverdi salesi schiera fin dall'inizio l'ultimo arrivato Lucio Thorp e ritrova il "Cholo" Salas al rientro dopo l'intervento al menisco.

Fin dall'inizio si capisce che sarà una partita di grande intensità e lo Sporting Sala Consilina la sblocca al minuto 12'18" con il pivot Brunelli che trasforma una punzione sorprendendo Mammarella, ma le occasioni non mancano sui due fronti esaltando di due portieri con Brunelli che si fa ipnotizzare nel tiro libero dal numero uno di casa, ma non è da meno Fiuza che allo stesso modo si esalta sul tiro dai 10 metri di Barrichello e il tempo si chiude con i salesi in avanti 0-1: Nella ripresa stesso ritmo intenso e al 2'10" dopo una bella combinazione Fantecele, trova la rete del pareggio per il Genzano.

E i padroni di casa la ribaltano all' 8' 07" con Lo Cicero, al termine di una bella transizione che viene finalizzata in modo vincente per il 2-1. Dopo quattro minuti complice l'espulsione di Luizinho per doppia ammonizione, consente al Sala Consilina di giocare con l'uomo in più e la chance viene sfruttata al meglio da Stigliano che con una grande rete batte per la seconda volta Mammarella e regala il 2-2 agli uomini di Oliva. La gara resta bella e le occasioni si registrano su entrambi i fronti e a due secondi dalla suono della sirena Fiuza nega la vittoria ai padroni di casa e consente allo Sporting di portare a casa il prezioso punto che fa salire i gialloverdi a 16. Ora testa al recupero della gara sospesa con la Feldi Eboli si torna in campo mercoledì 3 gennaio partendo dal 3-1 per i salesi. Da giocare restano 85 secondi.