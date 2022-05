Ecuador, scatta l'indagine della Fifa: il Mondiale è a rischio, l'Italia spera

Aggrappati a qualsiasi cosa pur di non restare a casa. Visto che i gol non sono arrivati contro Macedonia del Nord, Irlanda e Bulgaria, ecco che la speranza (si fa per dire) arriva da altro. Sì, perché la Fifa ha aperto un procedimento che - in un'ultima istanza - potrebbe portare l'Ecuador dall'esclusione al prossimo mondiale. E poiché i ripescaggi non sono automatici (se va fuori una sudamericana non è detto che venga presa la nazionale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati