Eintracht Francoforte-Schalke 04 3-0, i tedeschi ripartono forte in Bundesliga e mandano messaggi al Napoli

Tutto facile per l’Eintracht Francoforte che è ripartito alla grande in Bundesliga. Netto il 3-0 ai danni dello Schalke 04 con i prossimi avversari del Napoli agli ottavi di Champions (andata il 21 febbraio in Germania) che non hanno mai messo in discussione la sfida.

Nel primo tempo ha sbloccato il risultato Lindstrom, mentre nella ripresa ci hanno pensato le reti di Borre (su assist del solito Lindtrom) e Buta a chiudere definitivamente i conti. Grazie al successo, l’Eintracht ha confermato la seconda posizione in classifica alle spalle del Bayern capolista.