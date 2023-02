Eintracht Frankfurt-Herta Berlino 3-0: doppietta di Kolo Muani e vetta a 4 punti

L'Eintracht Francoforte non vuole saperne di fermarsi: la squadra avversaria del Napoli nel prossimo turno di Champions League, ha regolato l'Herta Berlino oggi in Bundesliga con un rotondo 3-0, con protagonista ancora Kolo Muani: l'attaccante dei tedeschi ha aperto il conto dei gol su rigore, segnando poi anche il raddoppio prima dell'intervallo.

Nella ripresa la rete che chiude il match è quella di Aurelio Buta in pieno recupero. Tre punti importantissimi per i tedeschi che seguono la scia dell'Union Berlin e restano a 4 punti dalla vetta, in attesa della partita del Bayern Monaco. L'Eintracht non perde una partita dallo scorso 29 ottobre, quando fu sconfitta in casa dal Borussia Dortmund.