Eintracht Frankfurt-Mainz 1-1, solo un pari dopo tre vittorie di fila

Si ferma in casa del Mainz la rincorsa dell'Eintracht Francoforte, un pareggio dopo tre vittorie di fila: la squadra tedesca, sorteggiata a Nyon per incontrare il Napoli di Luciano Spalletti, si fa fermare sull'1-1 dal Mainz nell'ultimo turno della Bundesliga prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

In vantaggio ci vanno i padroni di casa, poi la squadra di Glasner porta a casa il pareggio con il solito Kolo Muani al 67’. Un punto solo ma che fa sorridere: l'Eintracht per il momento mantiene la quarta posizione in classifica, a quota 27 punti e appena a una lunghezza dal terzo posto.