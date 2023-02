Eintracht Frankfurt-Napoli, il presidente Peter Fischer si difende: «Cocaina? Accuse infondate»

Si anima il caso che in questi giorni ha occupato i pensieri dell'Eintracht Francoforte - club che affronterà in Champions League il Napoli -, con il presidente del club indagato per possesso di cocaina. Peter Fischer, numero uno del club tedesco, ha respinto con veemenza le accuse attraverso una nota pubblicata dai suoi avvocati in queste ore: «L'emissione e l'esecuzione dell'ordine di perquisizione (...) erano già illegali» spiegano i legali in un lungo e dettagliato comunicato che prova a smontare le accure.

L'amico del figlio di Fischer e sua madre - da cui era partita la denuncia - avevano fornito informazioni contraddittorie e a volte poco credibili durante l'interrogatorio della polizia. Come si legge dal comunicato, «È incomprensibile per quali ragioni queste informazioni non sono state messe in discussione». Il presidente dell'Eintracht aveva anche incaricato i suoi avvocati di reagire penalmente alle false accuse arrivate e di chiedere la fine delle indagini.