«Siamo sulla strada migliore per poter affrontare il Napoli». Oliver Glasner lo aveva detto: prima pensiamo al Werder, poi agli azzurri. Ed è stato così. L'Eintracht vince 2-0 in campionato e torna a vincere: «Il ko di Colonia è stato un caso». Vede il Napoli anche Mario Gotze: «Volevamo vincere per restare nei primi posti e arrivare nella condizione migliore a martedì. Possiamo ritenerci soddisfatti» le parole dell'ex campione del Mondo in vista della Champions.

Non si può perdere terreno, lo sa Glasner che tiene fede alle sue parole e non pensa al Napoli nel match di campionato. Contro il Werder Brema vanno in campo tutti: nel 3-4-2-1 che sarà usato anche in Champions ci sono Trapp e Max, poi le stelline Ndicka e Kolo Muani, attaccante che segna il raddoppio che chiude il match prima di lasciare il campo nell'ultimo quarto d'ora e recuperare le energie. Una vittoria che tiene i tedeschi a 5 punti dalla vetta occupata dal Bayern, in attesa che si completi il turno. Da oggi, però, si penserà alla sfida contro gli uomini di Spalletti, anche per l'Eintracht una doppia serata magica che sa di storia.

Saranno osservati speciali i napoletani pronti a viaggiare in Germania tra domani e martedì. La tifoseria di Francoforte è tra le più complicate, sono oltre 3mila i tifosi azzurri e tutti saranno scortati verso lo stadio nelle ore che accompagneranno il match di Champions. L'aria è diventata ancor più tesa in Europa nelle ultime ore: ieri, infatti, ultras serbi della Stella Rossa - gemellati con i colleghi napoletani - hanno mostrato e poi incendiato uno striscione del gruppo Fedayn della Roma, sottratto dopo Roma-Empoli di campionato. Il gesto - per alcuni - è anche conseguenza degli scontri tra ultras giallorossi e napoletani dello scorso gennaio in autostrada. Il gruppo Delije, che ha rivendicato il furto, ha anche mandato un messaggio ai romanisti: «Avete scelto la compagnia sbagliata» con riferimento al gemellaggio tra romanisti e i nemici della Dinamo Zagabria. Una bandiera serba era spuntata anche al Maradona in occasione del match tra il Napoli e la Cremonese.