Eintracht-Napoli, l'Uefa punisce i tedeschi: ammenda da 70mila euro e Curva chiusa

In attesa di capire quali saranno le sanzioni che arriveranno all'indirizzo dell'Eintracht Francoforte per i disordini dei suoi tifosi a Napoli, sono arrivate in queste ore le decisioni Uefa per la gara d'andata Eintracht-Napoli del 21 febbraio scorso in Germania.

I brutti episodi avvenuti sugli spalti e fuori dallo stadio prima della sfida di Champions League contro gli azzurri di Spalletti sono stati puniti dall'Uefa con la squalifica di un turno per la curva dei tifosi tedeschi in occasione della prossima gara casalinga in competizioni europee. In più, prevista anche un'ammenda da 70mila euro per il club tedesco.