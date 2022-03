Elmas carica il sogno della Macedonia: «È il mio sogno fin da bambino»

Dopo aver scontato la squalifica nella gara vinta dalla Macedonia contro l'Italia, Eljif Elmas tornerà in campo domani contro il Portogallo in una partita storica per il suo Paese. La nazionale macedone, infatti, potrebbe conquistare il pass per il Mondiale in Qatar 2022 nella partita contro Cristiano Ronaldo e soci, raggiungendo così un traguardo unico per il calcio macedone.

LEGGI ANCHE Napoli, ancora record di pali e traverse: nessuno "meglio" degli azzurri dal 2015

«Con ogni probabilità, questa potrebbe essere una delle partite più difficili per noi, sicuramente la più emozionante, uno dei motivi per cui siamo qui» ha detto il centrocampista del Napoli prima della partenza verso il Portogallo. «Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che abbiamo fin da bambini, probabilmente non solo il nostro, ma dell'intero Paese. Dobbiamo solo ricordare che sarà un'occasione unica: dobbiamo dare tutto n campo per poter raggiungere il Qatar».