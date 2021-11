Elmas contro Insigne per il Mondiale: Eljif sfiderà i compagni del Napoli

Faccia a faccia, Napoli contro Napoli. Un solo posto per due. Anzi, per quattro: il Playoff Mondiale vedrà opposti Eljif Elmas ai tre italiani del Napoli Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Italia e Macedonia, infatti, si giocheranno la semifinale Playoff (in Italia) e cercheranno di conquistarsi un posto per la finale che poi porterà in Qatar (dall'altra parte ci sono Portogallo e Turchia). L'Italia manca al Mondiale dal 2014, per la Macedonia, invece, sarebbe la prima storica volta: proprio una doppietta di Elmas, due settimane fa, aveva portato i macedoni ai Playoff.

