Elmas, gol e vittoria in Macedonia: vince anche la Polonia di Zielinski

Triple vittoria azzurra per i calciatori del Napoli nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale 2022. Oltre al successo conquistato dall'Italia di Insigne e Di Lorenzo, utilizzati dal Ct Mancini, da registrare anche quello della Polonia di Piotr Zielinski. Il polacco è partito ancora una volta titolare nel match contro l'Armenia deciso dalla doppietta di Lewandowski e dal gol di Swiderski.

Per Zielinski 73 minuti in campo prima della rotazione di Paulo Sousa in panchina, la Polonia trova i primi tre punti nel Gruppo I. Gara al completo, invece, per Eljif Elmas: il centrocampista macedone è partito titolare nella sfida dei suoi vinta con sicurezza per 5-0 contro il Liechtenstein. L'azzurro è anche andato in gol, segnando il gol del momentaneo 4-0 per la Macedonia, che trova così la prima vittoria nel Gruppo J.