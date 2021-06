Elmas l'orgoglio dopo l'Europeo: «Grande onore, grazie Macedonia»

Tre sconfitte di fila per la Cenerentola Macedonia, Eljif Elmas e compagni non sono riusciti a continuare la loro bella favola all'Europeo ma il centrocampista del Napoli ha voluto ringraziare Goran Pandev e il CT Angelovski oltre tutto il popolo macedone: «È stato un onore per me trascorrere cinque anni con due di queste leggende del calcio macedone. Un grande ringraziamento per aver reso orgogliosa l'intera Macedonia. L'Europeo è stata una grande esperienza, spero che in futuro ci saranno altri successi, grazie al sostegno di tutto il popolo macedone».