Due i centrocampisti azzurri impegnati nel giovedi delle nazionali. Elmas gioca quasi tutto il match vinto largamente dalla sua Macedonia per 5-0 in Armenia, il calciatore azzurro serve anche un assist in occasione del poker. Pareggio invece per Stanislav Lobotka: la Slovacchia fa 2-2 contro la Slovenia, azzurro in campo per 90'.

