Per archiviare le polemiche per il gol annullato a Kessie nel finale con il Napoli, al Milan serviva una vittoria importante. E la conquista a Empoli, imponendosi addirittura 2-4 sulla squadra di Aurelio Andreazzoli.

Decidono la doppietta di Kessie e i sigilli di Florenzi (non segnava in A dal 12 maggio 2019: con la Roma, all’Olimpico, contro la Juventus) e Theo Hernandez. Anche se dopo il vantaggio rossonero, firmato dal centrocampista ivoriano, i toscani si erano fatti sotto impaurendo il Diavolo con un gran gol di Bajrami, complice però un brutto errore di Maignan. Il francese si riscatta su Pinamonti e il Milan dilaga. Torna avanti ancora con Kessie che, lasciato troppo libero in area da Simone Romagnoli e Ricci, batte Vicario, non impeccabile nell’occasione.

Nella ripresa l’Empoli centra subito la traversa con Bajrami e sembra poter trovare la via del pareggio, ma naufraga dopo il gol di Florenzi. L’ex terzino della Roma colpisce su punizione, siglando il primo sigillo in maglia rossonera. Ci pensa poi Theo Hernandez a chiudere il match con la quarta rete del Milan. Anche se nel finale Pinamonti, su rigore (concesso per un fallo di mano di Bakayoko), accorcia. Una soddisfazione personale per l’attaccante cresciuto nel vivaio interista. Questa è la vittoria di Stefano Pioli, che azzecca la mossa di avanzare nella trequarti Kessie. Quanto basta per ridare fiducia a un Diavolo apparso privo di idee nell’ultimo periodo.

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli