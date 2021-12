Empoli contro Milan, sulla carta non c'è storia. Eppure, questo campionato ci ha dimostrato come, in realtà, i toscani siano capaci di sovvertire i pronostici - e la Juventus ne sa qualcosa. I rossoneri, però, hanno voglia di riscatto e ora non posso proprio sbagliare. Dopo il passo falso contro l'Udinese, è arrivata una sconfitta contro il Napoli, pesante per morale e classifica. Anche perché l'Inter scappa via e quest'anno la musica doveva essere diversa. Ma torniamo all'attualità. Stefano Pioli non vuole sbagliare prima delle feste, ma non avrà Zlatan Ibrahimovic. Il ginocchio dello svedese non può essere sollecitato e allora spazio a Olivier Giroud al centro dell'attacco. Alle sue spalle, è stato provato Franck Kessié nel ruolo inedito di trequartista al posto di Brahim Diaz. Per quanto riguarda l'Empoli, spazio alla coppia formata da Cutrone e Pinamonti. Da trequartista, ecco Bajrami. E prima del panettoni, che spettacolo sia!

SEGUI LA DIRETTA DI EMPOLI-MILAN

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli