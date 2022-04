Empoli-Napoli, Andreazzoli: «Io tranquillo solo con la salvezza»

«Ho chiesto alla squadra di giocare con nulla da perdere». Aurelio Andreazzoli sfida il suo passato e lo fa contro il Napoli, l'ultima avversaria con cui l'Empoli è riuscito a vincere. «Dobbiamo fare come sempre per cercare di vincere, poi l’avversario chiaramente è complicato. C’è la consapevolezza che loro sono forti, ma anche una grande voglia di cominciare questa gara, poi vedremo quando ci concederanno e quanto riusciremo a fare. Usciamo da una partita che non è piaciuta a nessuna e vogliamo cancellarla al più presto. Non ci succede spesso di sbagliare la gara ma può succedere, siamo una squadra giovane che va anche educata a questo tipo di problemi» ha detto in conferenza.

«Giochiamo meglio del Napoli? La statistica sul tempo effettivo mi fa piacere, vogliamo avere sempre tempo a disposizione per giocare il più possibile. Il Napoli ha le nostre stesse condizioni, certo può gestire meglio il dominio del gioco però credo che siamo accomunati da questo» ha continuato l'ex collaboratore di Luciano Spalletti, domani avversario. «Io tranquillo non lo sono mai, dobbiamo salvarci entro l’ultima giornata, quando ci sarà la matematica esulteremo come se fosse uno scudetto. Sarò tranquillo solo in quel momento».