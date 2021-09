Live Empoli-Sampdoria 0-2 L'ex Caputo fa doppietta e non esulta

L'Empoli per ritornare a marciare dopo la sconfitta contro il Venezia, la Sampdoria per confermare quanto di buono fatto nel pareggio contro l'Inter campione d'Italia. Due squadre con stati d'animo diverso in campo e che giocano a viso aperto.

Una sola novità per l'Empoli che, rispetto all'ultima gara col Venezia, cambia un uomo a centrocampo: c'è Henderson dal primo minuto al posto di Bandinelli, al suo fianco confermati Ricci in regia e Haas come mezz'ala mentre gli altri reparti del 4-3-1-2 restano immutati. In difesa non c'è l'infortunato Tonelli e allora giocano Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza davanti a Vicario. In attacco spazio a Bajrami alle spalle di Mancuso e Cutrone che vince un altro ballottaggio con Pinamonti.

Nessuno cambio invece per la Sampdoria rispetto agli undici iniziali che hanno ben figurato contro l'Inter, fermato sul pareggio a Marassi. Nel classico 4-4-2 fiducia ancora a Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello a protezione di Audero. In mediana restano Thorsby e Adrien Silva con Candreva e Damsgaard sulle corsie esterne. Davanti rilanciata la coppia Quagliarella-Caputo, a caccia del primo in gol in campionato.