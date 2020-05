Hiannick Kamba, un calciatore congolese, che si credeva morto da ormai 4 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 9 gennaio 2016 è in realtà vivo e sta bene, secondo quanto riferisce il quotidiano locale Bild.



Il giovane che ha militato in Germania nella squadra giovanile del Schalke 04, ha oggi 33 anni, risiede nella regione della Ruhr e lavora come elettricista.



Secondo i rapporti, il calciatore stesso si è recato nel 2018 presso l'ambasciata tedesca a Kinsasa, la capitale del suo paese, per dichiarare che la notizia della sua morte non corrispondeva alla realtà e riferire che è stato lasciato senza documenti e denaro durante un viaggio nella Repubblica del Congo.



Informazioni preliminari indicano che l'ex moglie di Kamba ha approfittato della sua presunta morte per riscuotere l'assicurazione sulla vita dell'uomo. Il caso è ancora sotto inchiesta, mentre la donna è stata accusata di frode.