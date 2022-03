Eriksen segna un gol nello stadio dove aveva rischiato di morire

Ancora un gol per Christian Eriksen, questa volta nello stadio dove ha rischiato di morire a causa di un arresto cardiaco. L'ex centrocampista dell'Inter, alla sua seconda gara in nazionale dopo nove mesi al Parken di Copenaghen gioca dal primo minuto nell'amichevole contro la Serbia e segna un gran gol per la gioia dei tifosi danesi che già lo avevano accolto con applausi e striscioni. Eriksen ha messo a segno la rete del 3-0 finale dopo le reti dell'esterno dell'Atalanta, Mahele e di Lindstrom.