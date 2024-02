Eriksson allenerà il Liverpool, in panchina per la partita tra Leggende contro l'Ajax

Sven-Göran Eriksson vedrà il suo desiderio realizzarsi tra circa un mese. L'ex tecnico svedese guiderà il Liverpool a fine marzo in una partita tra le leggende dei Reds e quelle dell'Ajax. Il settantaseienne aveva espresso il desiderio di allenare il club inglese come uno delle ultime cose da fare prima di morire. Qualche settimana fa, infatti, l'ex Lazio ha affermato di avere un tumore al pancreas che non gli lascia molto da vivere. Secondo le stime dei medici, a Eriksson rimane circa un anno.

Sven-Goran Eriksson riappare in pubblico al gala dello sport in Svezia

Il 23 marzo, Sven-Göran si unirà alle Leggende del Liverpool nel match contro le Leggende dell'Ajax. L'ex Ct dell'Inghilterra si unirà a una panchina di grandi giocatori dei Reds, tra cui Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per l'annuale partita di beneficenza della LFC Foundation